Amministrative a Scicli: Andrea Di Benedetto, un giovane al servizio della città

Manca sempre meno alle elezioni comunali che decreteranno il nuovo sindaco di Scicli. Tutto pronto per il rush finale di domenica 12 giugno mentre in città si respira la competizione degli ultimi giorni.

Le amministrative 2022 hanno visto molti giovani avvicinarsi alla politica, e in molti hanno deciso di partecipare attivamente, presentandosi come candidati al consiglio comunale. Tra questi il giovane Andrea Di Benedetto, da sempre impegnato nel sociale, a disposizione della sua città da sempre.

In questa sua prima avventura, Andrea ha deciso di portare avanti una campagna elettorale senza promettere nulla, ma impegnandosi costante per la città accanto al candidato sindaco Mario Marino, per risolvere i problemi che la città vive quotidianamente. Inoltre il suo impegno continuerà per lo sport, per gli animali e per le tradizioni che hanno sempre caratterizzato Scicli, senza tralasciare il settore agricolo, in cui lavora da anni.

“Sono orgoglioso di avere tanti amici che mi sostengono mettendoci la faccia, non ho fatto promesse ma una cosa è certa, se riuscirò ad entrare in consiglio comunale, sarò il consigliere di tutti, e continuerò ad essere la persona di sempre, che già da bambino si metteva a disposizione della comunità”

