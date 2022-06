Corea del Nord, lancia otto missili. Venti di guerra nel Mar Orientale

Mentre sono in corso le esercitazioni militari congiunte di 18 paesi della Nato nel mare di Barents, dall’altra parte del mondo il presidente della Corea del Nord, Kim Jong-un, noto despota con evidenti pericolosi limiti mentali (pare soffra di schizofrenia paranoide) ha lanciato oggi otto missili a corto raggio (SRBM) nel Mare Orientale. Test balistici provenienti dalle aree intorno Sunan, Pyongyang; Kaechon, situati a nord della capitale; la regione nord-occidentale di Tongchang-ri; e la città orientale di Hamhung. Lanci che arrivano il giorno dopo la fine delle esercitazioni militari congiunte dei paesi del QUADS (Australia, Giappone, Stati Uniti e India) nell’area propsicente la Corea del Sud. I missili hanno volato tra i 110-670 chilometri, ad altitudini comprese tra 25-90 chilometri e velocità comprese tra 3 e 6 Mach. Il Joint Chiefs of Staff (JCS) ha affermato in una dichiarazione che i continui lanci di missili balistici del Nord sono provocazioni che rappresentano una minaccia significativa per la pace e la sicurezza, non solo nella penisola coreana, ma nel mondo. Poco dopo il lancio, il generale Won In-choul, capo del JCS, e il generale Paul La Camera, capo del comando delle forze combinate USA-Corea del Sud, hanno tenuto stretti colloqui in videoconferenza. È la prima volta che la Corea del Nord lancia otto missili di fila e le autorità sudcoreane sospettano che potrebbe essere una reazione alle recenti esercitazioni congiunte del QUADS. Si tratta della 18a dimostrazione di forza messa in atto dalla Corea del Nord quest’anno e la terza da quando il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è entrato in carica il 10 maggio scorso. Il 25 maggio scorso la Corea del Nord aveva lanciato un nuovo missile balistico intercontinentale (ICBM) e due missili a corto raggio SRBM nel Mare dell’Est, dopo la visita del presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Seoul e Tokyo.

