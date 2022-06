Bangladesh. Esplode deposito container: 49 morti e 300 feriti

Sono al momento 49 le persone rimaste uccise e più di 300 quelle ferite dopo che un enorme incendio è divampato in un deposito di container a Sitakunda nel sud-est del Bangladesh. L’incendio è scoppiato di notte a 40 km dalla città portuale di Chittagong, innescando una catena di molteplici esplosioni. La presenza di sostanze chimiche in uno dei container avrebbe provocato una rapida propagazione delle fiamme che hanno finito per provocare la grande esplosione. L’esercito nazionale ha inviato circa 200 militari in aiuto ai vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, nel contenimento e spegnimento delle fiamme. Ai soldati si sono aggiunti altri 200 volontari della divisione regionale di Chittagong che stanno lavorando a fianco dei soccorritori. La Bangladesh Red Crescent Society ha riferito che sta fornendo tutto l’aiuto possibile alle persone colpite dall’esplosione per salvare quante più vite possibili. Per quanto concerne le dinamiche dell’incidente, sono tuttora al vaglio di una commissione inquirente che dovrà accertare le cause che hanno provocato l’incendio e la successiva forte esplosione nel deposito-container.

