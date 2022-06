Poteva avere conseguenze gravissime l’incidente autonomo avvenuto in prima serata oggi sulla Cava d’Aliga-Donnalucata. Protagonista un centauro alla guida di una moto che, per cause da stabilire, ha perso il controllo sbancando sulla corsia opposta insieme al veicolo. Fortuna ha voluto che in quel frangente non transitassero altri mezzi. L’uomo è stato trasportato dall’ambulanza del 118 all’ospedale di Modica. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale di Scicli.

