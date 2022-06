Nuove nomine pastorali per la Diocesi di Noto

Il vescovo di Noto, Mons. Antonino Staglianò, ha comunicato le nuove nomine pastorali resesi necessarie viste alcune necessità nelle realtà ecclesiali della Diocesi. I nuovi incarichi entreranno in vigore il primo agosto 2022.

I trasferimenti dei sacerdoti riguarderanno le città di Pozzallo, Noto e Avola.

Nel Vicariato di Pozzallo è stato nominato Don Salvatore Bella, come parroco moderatore della comunità di parrocchie Chiesa Madre Madonna del Rosario e San Giovanni Battista, mentre Don Giovanni Vizzini, è stato scelto come parroco in solidum della comunità di parrocchie.

Il modicano Don Salvatore Cerruto è il nuovo rettore della Basilica Cattedrale San Nicolò in Noto.

Il vicario generale della Diocesi, Mons. Angelo Giurdanella, diviene il nuovo direttore Caritas diocesana.

Il nuovo parroco della parrocchia S. Antonio Abate in Avola sarà Don Franco Paternò.

Invece, Don Carmelo Morana, diviene vicario parrocchiale della comunità di parrocchie Chiesa Madre San Sebastiano, S. Giovanni Battista, Sant’Antonio Abate e S. Maria di Gesù in Avola.

Nei prossimi giorni, così come annunciato sulla Pagina Facebook della Diocesi, sono attese nuove nomine.

