Calcio, il Modica batte il Comiso e vince anche la Coppa Italia

”Con il più classico dei risultati”, come si diceva una volta, il Modica batte il Comiso e piazza la doppietta Campionato-Coppa Italia. Grazie ad un gol per tempo (Pellegrino e Tripoli) i rossoblu portano a casa, dal Falcone-Borsellino di Paternò, il trofeo con un arrivederci in Eccellenza ai cugini verdearancio che fanno, comunque, pure loro in salto di categoria visto che il Modica del presidente Giorgio Caccamo aveva vinto sul campo il campionato (la promozione spettava anche al vincitore di Coppa) e, dunque, passa la seconda finalista.

Salva