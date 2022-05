Confcooperative Ragusa. Alboni e Di Caro nel consiglio regionale Fedagripesca Sicilia

Davanti a cinquanta delegati delle cooperative agricole e della pesca di Confcooperative, si è svolta a Catania mercoledì scorso l’assemblea di Fedagripesca Sicilia. Presieduti dal presidente regionale Gaetano Mancini, i lavori si sono articolati con la relazione di Nino Accetta presidente della Federazione, che è stato confermato alla guida del consiglio regionale. Assieme a lui 20 donne e uomini eletti e chiamati a comporre l’organismo regionale, in rappresentanza di tutti i comparti produttivi dell’agroalimentare. Tra questi anche due cooperatori agricoli iblei, Nuccia Alboni e Giuseppe Di Caro, i quali hanno espresso la loro disponibilità a impegnarsi a sostegno delle attività del mondo della cooperazione operanti nel comparto in un momento tra i più complicati della nostra storia recente. “Altri due dirigenti del nostro sistema territoriale – commenta il presidente provinciale Confcooperative Ragusa, Gianni Gulino – daranno manforte a Fedagripesca Sicilia con l’obiettivo di rappresentare le istanze della nostra area provinciale tra le più vocate, in ambito regionale, per produzione agricola. E’ una fase molto complessa in cui il caro energia sta determinando un incremento dei costi delle materie prime mettendo a rischio la programmazione della prossima campagna agraria. E’ necessario individuare una strada di recupero del terreno perduto. Sono certo che Alboni e Di Caro aiuteranno il presidente Accetta a individuare la migliore soluzione”. Presenti ai lavori il presidente nazionale dell’Area Pesca Paolo Tiozzo, accompagnato dal direttore Gilberto Ferrari. Era presente anche il direttore dell’area agricola Vito Sciancalepore. Molto intenso il dibattito e ricco di sollecitazioni verso le istituzioni, rappresentate dal dirigente generale del dipartimento Pesca della Regione Siciliana.

