Monterosso Almo. Kermes elettorale per prossime amministrative

Presentato programma e lista candidati al Consiglio Comunale da parte della lista civica “Il Parse che vorrei” con Salvatore Pagano, attuale primo cittadino.

“Quanto fatto in cinque anni di Amministrazione – afferma Pagano – è tanto rispetto al disastro ereditato: tasse al massimo, debiti e dissesto finanziario, prospettive future scoraggianti.

Posso dire con orgoglio, a nome mio e di tutta la mia squadra amministrativa, mi riferisco alla Giunta, ai Consiglieri Comunali, ai consulenti-esperti a titolo gratuito, che l’obiettivo è stato conseguito.

L’Amministrazione ha completato con successo il piano di risanamento economico-finanziario e iniziato ed attuato: opere pubbliche, manutenzione del territorio, servizi sociali, cultura, spettacolo e sport. Le cose che affermo – conclude – sono visibili e verificabili nei documenti finanziari, si possono vedere con gli occhi e toccare con le mani ed è doveroso ricordare che la mia amministrazione, per circa 2 anni, ha operato affrontando tutte le difficoltà e i rallentamenti dovuti al COVID-19.

Per usare una metafora: “Abbiamo ereditato uno tsunami che ha distrutto, alle fondamenta, la nostra Casa Comune, Monterosso, in pochi anni l’abbiamo riedificata. Adesso la dobbiamo fare bella.”

Ecco la lista dei candidati:

Filippo Arcieri, Salvatore Barresi, Giovanni Burgio, Sebastiano Canzoniero, Giuseppina Carnibella, Rossella Caruso, Giovanna Cultrera, Giovanni D’Aquila, Mariano Dibenedetto, Concetta Giaquinta, Gabriella Giaquinta e Maria Rita Scollo.

