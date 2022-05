Ragusa, Contributi ad allevatori. Si spera in celerità dell’iter

Sono scaduti ieri i termini dell’avviso esplorativo emanato dal Comune di Ragusa finalizzato all’acquisizione di dati ai fini dell’erogazione di contributo agli allevatori ragusani. E’ quanto comunica il capogruppo Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, il quale sottolinea di aver chiesto un posticipo dei termini di scadenza dell’avviso che prima era stato fissato al 20 aprile e che, quindi, è stato ritardato, alla luce della scadenza di ieri, di un’altra ventina di giorni. “Speriamo bene – sottolinea Chiavola – e cioè speriamo che, effettivamente, delle congrue risorse economiche possano essere stanziate a sostegno degli operatori del comparto che si sono trovati costretti a fronteggiare il caro energia piuttosto che l’aumento dei costi delle materie prime. Ricordo che già Comuni vicini al nostro si sono attivati in questo senso, riuscendo, nel giro di poco tempo, a pubblicare il bando sino ad arrivare all’erogazione delle somme. Un piccolo aiuto, certo, ma che può servire a indorare la pillola in questa fase che sappiamo essere molto delicata. Gli allevatori hanno bisogno di aiuto perché altrimenti le loro aziende rischiano di chiudere bottega. E non possiamo permettercelo, non nel contesto di una fase economica così incerta”.

Salva