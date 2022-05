Brancato del Gsd Almo Nial Nizzoli vince il Giro delle Madonie

Una prova eccezionale, al Giro delle Madonie, per Luca Brancato del Gsd Almo Nial Nizzoli che, nella categoria Allievi, si è aggiudicato la competizione della cronoscalata disputatasi sabato scorso con il tempo mostruoso di 18’17” dando prova di essere in grandissima forma. Come se non bastasse, nel contesto delle gare tenute in proposito da Junior e U23, oltre agli Allievi, sempre Brancato ha fatto registrare il miglior tempo in assoluto, conquistando la maglia del leader del Giro. Con riferimento ancora alla cronoscalata, tra gli Allievi settimo Giacomo Marchione, mentre nella categoria Juniores quinto è arrivato Marco Brancato, settimo Samuele Raineri e nono Andrea Tirendi. La squadra Juniores dell’Almo Nial Nizzoli ha anche corso il Giro delle Madonie domenica scorsa garantendosi il decimo posto con Marco Brancato mentre gli Allievi hanno corso a Messina e hanno conquistato una posizione sul podio con il terzo piazzamento ottenuto ancora una volta da Luca Brancato. “E’ stata – afferma Giuseppe D’Aquila – una grandissima prova da parte di tutto il gruppo ma soprattutto di Luca che ha dimostrato di avere moltissima birra in corpo e che potrà regalarci moltissime soddisfazioni nel corso di questa stagione che si annuncia ricca di stimoli. E non dobbiamo dimenticare, inoltre, che nel corso di questo fine settimana, a Monterosso Almo, ci sarà il memorial Cannarella, la classica organizzata dalla nostra società, che vedrà la partecipazione di numerosi corridori provenienti da ogni parte della Sicilia e anche oltre. Insomma, una grandissima festa, come sempre, per lo sport del ciclismo”.

