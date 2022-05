Giarratana vuole realizzare un polisportivo con altri 3 comuni

Il Comune di Giarratana ha presentato richiesta di partecipazione al bando del Ministero degli Interni che destina contributi per “Progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale” in associazione con i comuni di Monterosso Almo, Ferla e Palazzolo Acreide

L’area progettuale comune scelta dai quattro comuni è stata quella della impiantistica sportiva e Giarratana, capofila della associazione, ha presentato progetti per se e per gli altri tre comuni, per complessivi 5.000.000 di Euro.

I progetti di Giarratana riguardano la sistemazione del campo di calcio con manto erboso, la trasformazione a LED della illuminazione, la realizzazione di un campo di padel, la riqualificazione della palestra comunale di pallavolo e la realizzazione di un percorso ciclistico per le gare di mountain bike.