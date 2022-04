Fluidae: il 7 maggio ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo

Il collettivo musicale Fluidae in collaborazione con Ableton offrirà alle donne (e non solo) gli strumenti di base per familiarizzare con le principali tecniche di produzione e performance musicale.

Organizzato da tre donne ma aperto aperto a tutte’ – ci tengono a precisare dal Collettivo Fluidae. Il network di donne siciliane impegnate nell’industria musicale che in collaborazione con Ableton, azienda tedesca distributrice dell’omonimo software, sceglie Palermo per la prima tappa di Destination Babetown, il workshop di produzione musicale che vuole fornire strumenti tecnici e pratici per diminuire il gap di genere nel mondo della musica.

L’appuntamento è il 7 maggio, ai Cantieri Culturali alla Zisa a Palermo e più precisamente al Cre.Zi. Plus dove l’artista LDNFK, producer e songwriter dalle influenze jazz, neo-soul e hip-hop terrà un workshop dedicato all’apprendimento delle basi per conoscere le principali tecniche di produzione musicale, l’obiettivo è quello di offrire alle partecipanti un punto di inizio per avvicinarsi al mondo del dj setting e della produzioni musicale in generale.



“La scelta di Palermo come fulcro dell’evento è dettata dall’esigenza di agire attivamente sul territorio siciliano e iniziare nuove collaborazioni da e verso la Sicilia, per promuovere e incentivare la cultura musicale al femminile – dicono dal Collettivo – pensiamo che offrire degli strumenti di base per avvicinarsi a questo mondo sia il modo migliore per incoraggiare sempre più donne ad approcciarsi alla musica, non solo come fruitrici ma anche come produttrici.”

In serata spazio al divertimento con un party serale dove le fondatrici di Fluidae (Emilia Callari, Federica Vita, Mariana Bek) si esibiranno in un dj-set insieme all’headliner LDNFK negli spazi del NOZ, Nuove Officine Zisa.

Destination Babetown sarà un momento di incontro per creare nuovi network, un luogo in cui conoscersi e scambiarsi idee, opinioni e suggestioni, un momento per riflettere sull’odierno processo di rivoluzione culturale a suon di musica fluida!

