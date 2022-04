Modica….l’oratorio intitolato a Mattia Hichri

Ieri pomeriggio è stato inaugurato il campetto dell’oratorio della Parrocchia Madonna delle Lacrime a Modica.

E’ stato intitolato a Mattia Hichri. Si è trattato di un momento di forte commozione per tutti i presenti. La mamma di Mattia, Maria Grazia Spadaro, e Don Michele Fidone hanno ricordato Mattia, in particolare è stato rilevato come il giovane, deceduto prematuramente la scorsa estate a causa di un incidente stradale sulla Modica Mare, si prodigava per la raccolta di fondi nella parrocchia.

Il sindaco, Ignazio Abbate ha evidenziato come la realizzazione del campetto polivalente sia stata possibile grazie ai fondi destinati alla cosiddetta “Democrazia partecipata”. Tali fondi possono essere utilizzati attraverso una sorta di referendum tra la gente, che sceglie, a maggioranza, il loro impiego. La struttura, dedicata a Mattia Hichri, si trova nella Circonvallazione Ortisiana, nel quartiere Treppiedi, all’interno della parrocchia Madonna delle Lacrime. Un quartiere densamente popolato, fino a ieri sprovvisto di un luogo ove i giovani possono svagarsi.

Nele Vernuccio

