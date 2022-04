Porto Rico. Panico dopo 4 giorni di black out elettrico

Dopo quattro giorni di blackout generale, che ha lasciato l’intera isola di Porto Rico completamente al buio, oggi pomeriggio il consorzio Luma Energy ha annunciato che il 99,7% di un milione e mezzo di clienti, dispone nuovamente dell’elettricità. Secondo l’azienda, circa 3.000 clienti sarebbero ancora al buio, anticipando che il ripristino completo dell’energia avverrà nelle prossime 24 ore. “Vogliamo ringraziare i nostri clienti per la loro incredibile pazienza, supporto e comprensione durante questo momento difficile”, ha affermato il presidente della società di privatizzazioni, Wayne Stensby, nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa. L’amministratore delegato ha aggiunto di aver avviato un’indagine dettagliata sull’accaduto e si è impegnato ad essere “pienamente trasparente” con i clienti, le autorità di regolamentazione e il legislatore. Al momento non si conoscono le cause del crollo improvviso di energia, le cui perdite economiche potrebbero ammontare a oltre 550 milioni di dollari secondo le stime degli economisti. Tuttavia Luma Energy ha chiarito che non risarcirà i danni provocati dall’improvviso black out generale, in particolare degli alimenti avariati e quant’altro legato al consumo di energia elettrica. “I danni subiti dai nostri clienti non verranno risarciti. E’ una situazione d’emergenza sfuggita al nostro controllo” ha affermato il vicepresidente dell’azienda, Mario Hurtado. In questo tipo di eventi non vi è alcuna pretesa per danni ad alimenti o impianti vari. Nel bel mezzo del black out centinaia di cittadini si sono recati nella sede della LumaEnergy, a Santurce, per manifestare contro il consorzio e, nell’ambito della protesta, hanno scaricato a terra davanti alla struttura quintali di cibo andato a male.

