Armi e munizioni. Arrestato 37enne sciclitano

Un 37enne sciclitano è stato arrestato Dai Carabinieri della Compagnia di Modica, coadiuvati da unità cinofile. L’operaio, coniugato, incensurato, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di due pistole calibro 7,65 e 25 colpi dell’identificazione calibro, tutto sottoposto a sequestro. Entrambe le armi risultavano senza matricola. Una delle pistole, inoltre, era inizialmente un’arma giocattolo, successivamente modificata tanto da risultare funzionante e, di fatto, identica ad un’arma da fuoco vera e propria. Il soggetto tratto in arresto per detenzione di armi clandestine e munizionamento è stato poi tradotto, come disposto dalla competente dalla Procura di Ragusa, presso la casa circondariale di Gela. A seguito della convalida dell’arresto, il Gip ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere.

