Ragusa. L’Amministrazione incontra allevatori e agricoltori

La necessità di fare il punto sulle azioni messe in campo per contrastare la crisi che flagella il mondo dell’agricoltura e della zootecnia, realtà economiche e sociali che nel nostro territorio rivestono un’importanza basilare, ha dato l’impulso per un incontro che si terrà il prossimo venerdì 24 maggio alle 19.30 presso la sede dell’assessorato allo sviluppo economico, in via on, Corrado Di Quattro a Ragusa.

L’assessore allo Sviluppo Economico del comune di Ragusa Giorgio Massari raccogliendo la sollecitazione del mondo agricolo e zootecnico ragusano, ha ritenuto opportuno farsi promotore e organizzatore dell’incontro, coinvolgendo l’intera deputazione nazionale e regionale e i sindaci della provincia che hanno già assicurato la loro presenza.

Obiettivo dell’incontro sarà quello di illustrare, esaminare attentamente e valutare le soluzioni che sinora sono state messe in campo nei vari livelli di governo, locale, regionale, nazionale ed europeo e proporre eventuali rimodulazioni, correttivi e ulteriori interventi.

“Sarà il momento – ha dichiarato l’assessore Giorgio Massari – in cui gli attori politici ed istituzionali, economici e sociali ognuno con le proprie responsabilità e competenze, ma nello sforzo di ricercare la piena condivisione di scelte e percorsi utili e virtuosi, potranno confrontarsi e mettere meglio a fuoco le azioni e le iniziative da intraprendere o migliorare per portare questa parte rilevantissima dell’economia ragusana a riprendere a “vivere” e a essere nuovamente protagonista e artefice del futuro della nostra comunità, consapevoli che solo lo sforzo di pensare ed agire insieme ed uniti, può produrre cose buone.

È giunto il tempo, non più procrastinabile, di dare risposte e di creare futuro, insieme”.

