Vittoria, Andrea La Rosa ( Mpsi)si candida alle Regionali

Andrea La Rosa, leader provinciale del Mpsi (Movimento per lo Sviluppo Ibleo), responsabile provinciale Enti locali del partito, ha formalizzato la candidatura per le prossime elezioni regionali. La Rosa ha spiegato le ragioni di questa determinazione: “Mi sono, da sempre, speso per la mia comunità e per lo sviluppo dei suoi asset strategici: l’aeroporto di Comiso, il mercato ortofrutticolo, il porto di Scoglitti e tanto altro. Ho deciso di candidarmi perché sono stanco di assistere, inerme, alla visione di un territorio bistrattato ed emarginato, isolato da tutto e da tutti. La nostra provincia ha grandissime risorse ed una ricca economia, dobbiamo riportarla in alto, lì dove merita”. Quali gli impegni che La Rosa intende assumere? “Lavorerò – chiarisce – per costruire un progetto politico aperto a quella classe dirigente siciliana che vuole impegnarsi per la costruzione di un centrodestra moderato, capace di valorizzare le risorse migliori del nostro territorio. La mia città, Vittoria, ha bisogno di una rappresentanza al consiglio regionale e io ho preso un impegno proprio con la mia città oltre che con la comunità iblea che in questi anni non si è sentita rappresentata. Inoltre, Prima l’Italia, il nuovo soggetto politico verso cui stiamo confluendo, accoglierà varie sensibilità in vista delle elezioni regionali. Sarà una grande prova, che deve essere affrontata uniti per il bene della Regione Sicilia. Nel solco della coerenza più assoluta, abbracciamo questo nuovo progetto politico che deve diventare un grande partito popolare aperto a tutti i movimenti civici e agli amministratori locali”. “Oggi – ha detto ancora La Rosa – il nostro progetto di un partito nazionale, aperto alle istanze del territorio, diventa realtà grazie all’intuizione del senatore Salvini e del segretario regionale on. Nino Minardo, che ha sempre creduto e portato avanti l’idea di un soggetto politico nuovo, aperto a tutti i contributi positivi provenienti dal territorio”. La Rosa ha poi spiegato: “Mi considero una persona semplice, la mia cultura familiare mi ha sempre portato ad essere umile e predisposto alle relazioni oltre le contrapposizioni ideologiche. Occupandomi da più di 15 anni di consulenza a sostegno delle imprese, sono fermamente convinto di avere una visione certa sullo sviluppo del nostro territorio. Penso fermamente che, attraverso una reale sinergia istituzionale ed eliminando scontri e risse politiche, possiamo diventare nuovamente protagonisti e responsabili del cambiamento. Per tanto tempo siamo rimasti isolati e abbandonati: tante, troppe chiacchiere improduttive e pochissime azioni concrete, hanno fatto sì che la nostra provincia risultasse assente sui tavoli che contano e non orgogliosamente rappresentata, così come avrebbe meritato. Voglio dar voce a tutto questo con dignità e umiltà cercando di diventare tra i protagonisti di un progetto inclusivo, che permetterà di unire anime diverse ma complementari, necessarie al rilancio della Sicilia”.

