India. Holi Festival 2022 celebra la vittoria del bene sul male

In mezzo alla tragedia umanitaria che si sta consumando in Ucraina, in India è in corso l’Holi Festival, una delle più grandi manifestazioni ricreative della nazione per celebrare l’arrivo della primavera, ma anche la vittoria del bene sul male.

L’attività è popolarmente conosciuta come la Festa dei Colori, poiché la popolazione si lancia l’un l’altro addosso polvere colorata tra canti e danze religiose, una tradizione indù che è in vigore da secoli.

Dopo due anni senza che si tenesse il colorito appuntamento a causa della situazione epidemiologica del Covi-19, le autorità di New Delhi hanno esortato la popolazione ad evitare grandi assembramenti.

Durante la celebrazione, il popolo indiano usa per il giallo, colori naturali come la curcuma e la farina di ceci; farina di mais e henné verde.

Secondo il presidente Ram Nath Kovind, il festival Holi è un paradigma di armonia sociale, diffonde speranza, pace sociale e rafforza lo spirito della nazione.

“È un momento per riunirsi con la famiglia e gli amici, in una celebrazione gioiosa e spontanea che porta pace, armonia, prosperità e felicità”, ha affermato il vicepresidente Venkaiah Naidu.

Il Festival dei Colori di quest’anno è stato presentato in anteprima come la prima grande celebrazione che avrà luogo dopo l’eliminazione delle misure anti covid-19, il 5 marzo scorso.

