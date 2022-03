Anc Ragusa. Oggi appuntamento su nuovo quadro crediti d’imposta

“Il nuovo quadro dei crediti d’imposta investimenti tra piano nazionale 4.0 e bonus Mezzogiorno”. E’ il tema dell’appuntamento formativo in programma per oggi, giovedì 10, in modalità webinar, e che rientra nella serie di iniziative promosse per il 2022 dall’Associazione nazionale commercialisti di Ragusa. Il via è stato dato alle 9,30 e si proseguirà sino alle 12. Ad aprire i lavori il presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, mentre i saluti istituzionali saranno a cura del presidente nazionale Anc, Marco Cuchel, e del presidente dell’Odcec, Maurizio Attinelli. A relazionare, l’esperto Ernesto Gatto che si soffermerà sul credito d’imposta dei beni ordinari e dei beni interconnessi, sul credito d’imposta Mezzogiorno ma anche sul cumulo tra più agevolazioni relative allo stesso investimento. Quindi, riflettori puntati sulla contabilizzazione in bilancio dei crediti d’imposta, sulle ricadute fiscali dalla contabilizzazione tra i ricavi, sui presupposti soggettivi per l’accesso e sulla platea degli investimenti ammessi alle agevolazioni.

