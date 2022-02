Presentazione a Modica del fumetto “Bandanera”

Sarà il Palazzo della Cultura di Modica a ospitare ancora una volta un’iniziativa intesa a qualificare ed esaltare le eccellenze della città e del territorio ibleo. L’appuntamento è previsto per il 19 febbraio alle ore 18:30, quando le sale del Palazzo faranno da cornice alla presentazione del nuovo fumetto “Bandanera”, edito da Tora edizioni e distribuito da Panini, che nasce dalla mano di Ennio Maltese, artista e cittadino modicano già conosciuto nel suo settore.

Classe 1992, Ennio Maltese cresce e si forma a Roma, studiando alla Scuola Internazionale di Comics, dove muove già i primi passi nel mondo professionale del fumetto apprendendo da insegnanti come Sara Pichelli, fumettista italiana e prima illustratrice della saga Ultimate Spider Man di Miles Morales, ma anche grazie ad un collettivo che forma con amici\colleghi in quegli anni, i Duck Off, con cui ha realizzato alcuni lavori. Successivamente accede ad un master professionale, collaborando con la casa editrice Manfont per la realizzazione del fumetto Quantum Academy. Ha effettuato diversi lavori di grafica ed illustrazione ma anche murales e disegni commissionati da imprenditori modicani. Ci rivela di aver sempre lavorato sodo per mantenersi gli studi e ad oggi può vantare un curriculum di tutto rispetto ed un nuovo lavoro: BANDANERA, una storia avvincente che vede protagonista Gianna, consanguinea ed erede di Giovanni delle Bande Nere, personaggio storico fiorentino della nobile famiglia Medici, il quale si batteva per la democrazia contro i soprusi e la corruzione, soprattutto ecclesiastica, di quei tempi. E così pure Gianna, che vive ai giorni nostri raccoglierà questa importante eredità, pronta a lottare per affermare il bene e la giustizia.

Questo primo volume di Bandanera è stato presentato al Lucca Comics, a Novembre, ma è già previsto un secondo volume per Aprile di quest’anno ed un terzo per l’anno prossimo, interamente illustrato da Ennio. Per conoscere e vedere i lavori del giovane artista modicano ricordiamo i suoi canali Instagram e Facebook. Èinoltre in lavorazione un sito web.

A moderare l’evento di giorno diciannove sarà l’Assessore alla Cultura Maria Monisteri, con l’intervento di Paolo Notarnicola, responsabile e proprietario della fumetteria “The Lord Of The Comics” di Modica Bassa, e con il patrocinio del Comune di Modica. L’evento sarà un’ottima occasione di confronto con l’artista e un’opportunità per tutti di fare un salto nel mondo variegato della fumettistica, che ancora oggi sa affascinare e presentarsi al pubblico con idee fresche e originali. L’invito è quindi esteso a tutti. Si ricorda che per partecipare sarà necessario avere il lasciapassare verde rafforzato (super green pass) e indossare mascherine FFp2.

Danilo Maci

