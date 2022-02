Pozzallo. Lavori di ristrutturazione Palazzo Giunta-Musso al via

Iniziano oggi i lavori di ristrutturazione di “Palazzo Giunta-Musso” a Pozzallo. E’ stata la prima sede del Comune ed è certamente uno degli l’edifici più belli della città.

Rimasto chiuso per più di 10 anni, ridotto in una condizione di completo abbandono, ritornerà fra un anno al suo antico splendore. Ad annunciarlo è il Sindaco Roberto Ammatuna.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie ad un finanziamento di 1.600.000 € del Governo Nazionale.

Una grande operazione di restauro della zona storica, oltre che centro propulsore della vita cittadina, importante per la riscoperta e la rivalutazione delle radici del nostro passato in un’ottica di sviluppo sostenibile del territorio.

