Ciclismo, Multicar Vittoria. Basile convocato in Nazionale

Elia Basile, uno dei giovani talenti dell’Asd Multicar Amarù, è stato convocato in Nazionale. In particolare, uno dei portacolori del gruppo gialloblù parteciperà ai test attitudinali per la comitiva azzurra previsti il 15 e il 16 febbraio. Dopo, dunque, si valuterà se ci saranno le condizioni per consentire a Basile di proseguire questa straordinaria esperienza in occasione di prossime convocazioni. “Che dire – afferma il presidente del sodalizio vittoriese Carmelo Cilia – siamo onorati da questo importante riscontro. Tutto ciò è un tributo al sacrificio dei nostri atleti oltre che di tutta la squadra. Questo è lo scopo del ciclismo per i nostri ragazzi oltre alla passione che anima ciascuno di loro: dedizione e tenacia finalizzate a raggiungere gli obiettivi importanti della vita ma soprattutto la soddisfazione personale. Voglio ringraziare il vicepresidente Giuseppe Massaro, lo staff tecnico ma, soprattutto, il patron Riccardo Amarù che crede fortemente in questo progetto. Se riusciamo a tagliare questi traguardi lo dobbiamo all’attenzione che ciascuno di loro dedica, per la parte di propria competenza, al percorso che tutti insieme portiamo avanti. Si guarda oltre e lo possiamo fare solo perché abbiamo piena consapevolezza dei nostri mezzi”.

