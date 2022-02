Sconfitta in casa della capolista per l’Avimecc Volley Modica

Non riesce l’impresa agli uomini dell’Avimecc Volley Modica in questa Domenica che li vedeva impegnati a Lecce contro l’Aurispa Libellula Lecce, una formazione costruita per stare ai vertici di questo girone e puntare alla promozione in questa stagione. Il 3-0 finale è maturato in una gara combattuta, specie nel primo set, con Chillemi e compagni che provano a dare la scossa ma devono arrendersi alle qualità avversarie.

La gara inizia con un sostanziale equilibrio, che vede sempre avanti gli uomini di casa ma senza allungare mai troppo sull’avversario. I colpi di Casaro e Martinez regalano spettacolo al palazzetto e la gara si porta sempre più sull’equilibrio fino al 16-15. Le battute finali lasciano presagire un set che si chiude ai vantaggi, ma i padroni di casa ingranano la marcia e chiudono sul 25-23.

Il secondo set sembra avere lo stesso canovaccio del primo. Le due squadre in campo si danno battaglia con un iniziale 8-7, con un Chillemi sottotono che prova a dare la spinta ai suoi. Il set inizia a prendere una strada ben delineata quando il tabellone indica 16-9, con la formazione modicana che sente la pressione avversaria e la mancanza delle mura amiche. Il 21-15 dona sicurezza ai padroni di casa che abbassano il ritmo e chiudono sul 25-20.

Il terzo set sembra dover solo registrare la fine del match. Da 16-11 a 21-13 sembra ormai una mera formalità. La formazione di D’Amico tenta la reazione di orgoglio e quasi mette pressione ai padroni di casa, anche grazie all’ingresso di Caleca che è riuscito a smuovere le acque. Il finale poteva essere netto e schiacciante ma alla fine si chiude con un 25-21. Nulla che tolga meriti e tre punti a Lecce che può festeggiare l’attuale primato in classifica.

Per Modica resta fissa la posizione in classifica con le inseguitrici che si avvicinano e provano a fare del loro meglio per porsi in una posizione di disturbo. Il girone di ritorno è ancora lungo e ci sono parecchie gare da giocare. Bisogna far tesoro del fortino Palarizza e provare a strappare punti fondamentali anche in trasferta, il finale sarà tutto da scoprire.

Aurispa Libellula Lecce 3

Avimecc Volley Modica 0

Set: 25-23, 25-20, 25-21

Aurispa Libellula Lecce: Scarpi 2, Cappio (L1), D’Alba, Vinti 7, Fortes, Kindgard 1, Corrado 9, Rau 7, Giaffreda (L2), Melcarne, Casaro 23, Maccarone 8. Allenatore: Darraidou Santiago.

Avimecc Volley Modica: Alfieri 3, Raso 3, Martinez 16, Caleca, Turlà 8, Chillemi 5, Nastasi (L1), Gavazzi, Aiello (L2), Firrincieli 1, Loncar, Tidona, Garofolo 5, Saragò. Allenatore: D’Amico Giancarlo.

Salva