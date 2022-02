Regolamento traffico da e per Ibla. Comibleo chiede migliorie

Ibla è una realtà urbana molto appetibile per turisti e visitatori. E non potrebbe essere altrimenti considerata la presenza di monumenti architettonici ricchi di fascino e di storia e che, non a caso, sono stati inseriti dall’Unesco nella World heritage list. E’ più che naturale, dunque, che anche il traffico veicolare, nel corso degli anni, abbia fatto registrare un notevole incremento. Anche e soprattutto quello cosiddetto di passaggio. Sul fenomeno si sofferma il Comibleo, il comitato spontaneo di residenti nella città antica. “Come più volte segnalato al sindaco – spiegano dal Comibleo – continuiamo a fare i conti con il notevole incremento del traffico di attraversamento su Ibla e tutto ciò senza che ci siano controlli di sorta e pur a fronte del fatto che, a maggior ragione in questo periodo, numerose attività risultano essere chiuse. Registriamo l’accesso incondizionato a Ibla da via Giusti, da discesa Peschiera per attraversare la città antica e, in uscita, da via Chiaramonte e via Tenente La Rocca, in alcuni casi percorse anche in controsenso. Siamo, con nostro rammarico, costretti a prendere atto del fatto che ci sono auto e moto che sfrecciano a tutta velocità in via del Mercato, via Tenente La Rocca e lungo la circonvallazione Ottaviano. Chiediamo una intensificazione dei controlli da parte della polizia locale e che, soprattutto, ci si attivi meglio per regolamentare e gestire nella maniera migliore questo aspetto legato al traffico in modo tale che durante il periodo primaverile e quello estivo i residenti non tornino a soffrire una presenza enorme di veicoli come, purtroppo, accaduto negli anni passati”.

Salva