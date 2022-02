Zona Artigianale di Vittoria. Al via le procedure per il bando

La Giunta Municipale di Vittoria, che si è riunita ieri, ha dato incarico al Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Alessandro Basile, di redigere il bando per l’affidamento dei lotti ancora liberi della Zona Artigianale di contrada Marangio.

Per il sindaco Francesco Aiello si tratta di portare a conclusione uno degli obiettivi qualificanti del progetto di sviluppo della città da realizzare in via prioritaria.

Il nuovo bando si è reso necessario per assegnare quei lotti disponibili rimasti liberi per mancata assegnazione o revoca. Nello stesso tempo, il sindaco, ha ribadito la necessità del mantenimento delle zone artigianali in condizioni di pulizia e di efficienza logistica

