Asp Ragusa: “Test antigenovi veloci estesi anche alle scuole primarie”

A seguito della nota dell’Assessorato regionale per la Salute, l’applicazione della misura relativa all’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-Co V-2 viene estesa anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie.

Restano invariate le modalità operative che permettono ai Pediatri di libera scelta e ai Medici di assistenza primaria, di rilasciare idonea prescrizione medica per l’effettuazione del test antigenico gratuito per la ricerca di SARS-CoV-2 a favore di “contatti stretti” con soggetti confermati positivi in ambito scolastico.

