Modica. Funerali Borrometi: è polemica su chi doveva celebrare

Modica ha abbracciato con l’estremo saluto l’avvocato Antonio Borrometi, ex assessore regionale alla Sanità ed ex parlamentare nazionale. Un funerale che ha lasciato uno strascico polemico, addirittura all’interno della Chiesa su chi doveva celebrare la messa nel Duomo di San Pietro. La famiglia, attraverso il figlio Paolo, aveva incaricato Don Umberto Bonincontro ma, improvvisamente, qualcosa accade: entra in gioco, infatti, il Vescovo di Noto, Monsignor Antonio Staglianò, comunicando che la famiglia aveva chiesto che fosse lui a celebrare.

Lo denuncia lo stesso Bonincontro: “Purtroppo pare che la telefonata non fosse andata proprio cosi. Paolo mi aveva telefonato il giorno prima e aveva chiesto che fossi io presidente…”. Sta di fatto che Staglianò per altri impegni non è intervenuto delegando il vicario generale diocesano, Mons. Angelo Giurdanella.

“Pochi minuti prima del funerale – attacca Bonincontro – la famiglia, notevolmente contrariata, in sacrestia, ha tentato l’ultima forte richiesta chiudendo che fossi io a celebrare. La risposta salomonica del vicario e’ stata: “ Io sono stato mandato e mi tocca obbedire!”. A quel punto la famiglia umiliata ha dovuto farsi da parte”.

Ci si chiede: è questo il potere esercitato dalla Chiesa?

