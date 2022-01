Ciclismo. Scribano alla direzione tecnica del Gsd Almo

Un gradito ritorno per il Gsd Almo 1966. Il ragusano Giorgio Scribano torna alla guida della direzione tecnica della società monterossana dopo un decennio trascorso con la Libertas Ibla. Scribano, profondo conoscitore del settore, avrà dunque l’opportunità di ripartire con il sodalizio del Gsd Almo nel contesto dell’ambizioso progetto sviluppato nel corso di questa stagione con la Nial Nizzoli. “Scribano – sottolinea Giuseppe D’Aquila per il Gsd Almo – sarà in prima fila come direttore tecnico di Esordienti, Allievi e Juniores. Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che da quest’anno ci occuperemo pure dei Giovanissimi, che saranno curati da Nunzio Zago, coprendo, così, tutta la fascia giovanile e avendo ben in mente qual è il nostro obiettivo, quello, cioè, di fare crescere il più possibile i talenti in forza al nostro gruppo. E riteniamo che con Scribano questo lavoro ci sarà facilitato vista la grande esperienza che ha accumulato nel settore. In più, ci premuriamo di esaltare l’attività delle nostre atlete che, a livello nazionale, hanno già raggiunto risultati di riguardo. Cercheremo di compiere tutti i passi necessari verso la giusta direzione”.

Salva