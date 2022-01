È arrivato il momento di smettere di fumare

Ammettiamolo: quante volte vi siete detti che vorreste smettere di fumare? Una, due, tre volte e almeno altre cento? Eppure siamo ancora qui, magari mentre stiamo leggendo questo articolo e, nel frattempo, ci stiamo fumando l’ennesima sigaretta della giornata.

È vero che smettere di fumare è difficile, ma è anche vero che smettere non è impossibile. A questo punto, vale la pena fare un ulteriore tentativo per provare a smettere di fumare; questa volta partendo da un’autoanalisi. In questo modo possiamo capire se la voglia di fumare è sintomo di noia o d’abitudine.

Nel primo caso, se si vuole fumare una sigaretta per passare il tempo, bisogna trovare un’alternativa che sia per noi piacevole come uscire a prendere una boccata d’aria, fare una passeggiata al parco oppure tenere le mani e la mente impegnate nella preparazione di un dolce o cercare di finire il puzzle iniziato qualche tempo fa. Queste piccole azioni potranno sicuramente aiutare il nostro cervello a pensare ad altro e a mettere da parte il pensiero della nicotina.

Nel secondo caso, se la sigaretta è una questione d’abitudine (dopo il caffè o al mattino appena svegli), ci si può aiutare con delle pastiglie che possono attenuare la nostra necessità di nicotina. Le pastiglie hanno una grande varietà di gusti (alla fragola, alla menta, al limone o alla liquirizia) e sono facilmente acquistabili anche online, ad esempio su Snusdirect.

Così facendo, sarà possibile avere l’alito che profuma di frutta anziché puzzare di fumo e poter indossare finalmente dei vestiti impregnati solamente del vostro profumo o di quello del vostro ammorbidente preferito.

E poi, volete mettere il senso di soddisfazione che si prova quando si raggiunge l’indipendenza da nicotina? Tentar non nuoce; ma fumare sì.

