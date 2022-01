Vacanze invernali inizio 2022: dove andare in Italia?

La stagione invernale è vista da molte persone come il periodo meno adatto per una vacanza. Ma è sufficiente prendere in considerazione alcuni fattori per comprendere come prenotare ora sia un’ottima idea, soprattutto se l’intenzione è partire al termine del periodo natalizio. Lasciate alle spalle la corsa ai regali e i pranzi in famiglia, perché non concedersi qualche altro giorno di relax prima di ricominciare a lavorare? Un weekend, o qualche giorno lontani da casa è il modo migliore per iniziare a pensare ai progetti futuri. Nei prossimi paragrafi verranno forniti alcuni consigli sulle mete ideali per una vacanza nel mese di febbraio.

Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

Non c’è dubbio sul fatto che Trento sia una delle località più suggestive durante l’inverno. Oltre all’atmosferica magica che solo la neve è in grado di regalare, la città è ricca di monumenti ed edifici storici. Dalla Basilica di San Vigilio al Castello del Buonconsiglio, fino al Palazzo Pretorio, sono molti gli appuntamenti imperdibili. Anche in assenza dei mercatini di Natale, Trento ha tantissimo da proporre ai turisti, incluso un buon numero di musei, MUSE e MART in primis. Non meno affascinante è il Friuli Venezia Giulia. Interessante anche nei mesi più freddi è una visita al lago artificiale di Bàrcis, situato in Valcellina, nella provincia di Pordenone in prossimità delle Dolomiti. Decretata Patrimonio dell’Umanità nel 2009, è una meta incontaminata da segnare sull’agenda.

Livigno e la Valtellina

Cosa c’è di più romantico del trascorrere San Valentino in montagna? Ecco perché un breve soggiorno a Livigno, in provincia di Sondrio, può essere un’ottima opzione, in particolare per le coppie appassionate di sci. Sarà un viaggio in treno a condurre alla località in prossimità del confine svizzero, il comune valtellinese è noto per le piste immerse in un paesaggio mozzafiato. A corroborare corpo e spirito dopo qualche discesa sono le golose specialità gastronomiche della tradizione valtellinese. Concluso un lauto pranzo sarà possibile tornare a esplorare il territorio. Tra le mete più gettonate meritano una citazione le sette Riserve Naturali di:

Bosco dei Bordighi

Marmitte dei Giganti

Paluaccio di Oga

Pian di Gembro

Pian di Spagna

Piramidi di Postalesio

Riserva Naturale di Val di Mello

E come non ricordare il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi?

Sicilia: da Palermo a Modica

Se una vacanza in una delle Regioni del Nord Italia potrebbe apparire scontata, lo è sicuramente meno un soggiorno al Sud. Non sono poche le persone a ritenere il Meridione adatto solamente alle vacanze estive o, al massimo, programmate per la primavera e le prime settimane autunnali. Ma il non potersi crogiolare al sole non deve essere visto necessariamente come un limite. Viene, infatti, lasciato maggior tempo alla scoperta di eccezionali testimonianze storico-artistiche. Palermo, ad esempio, gode di un centro storico estremamente affascinante, formato da quattro quartieri principali. Mete obbligate? Il Giardino Garibaldi e il Ficus Benjamina (ha più di 150 anni!) di Piazza Marina, la “Fontana della Vergogna” di Piazza Pretoria e le Chiese di Santa Caterina, della Martorana e di San Cataldo, e il mercato “Ballarò”. Tra le sue bancarelle si trovano frutta e verdura fresche, pesce, carne e tantissimi prodotti della gastronomia locale. A rendere più completa la visita alla città di Palermo saranno la Cattedrale, la Cappella Palatina, il Palazzo dei Normanni, la Cuba, una delle massime testimonianze dell’arte arabo-normanna, e le celebri “Porte”. I turisti che a febbraio giungono in Sicilia hanno l’occasione di visitare anche una località come Modica, in provincia di Ragusa. I suoi punti di maggiore interesse sono la Chiesa di San Giorgio, il Duomo di San Pietro, il Palazzo degli Studi, splendida testimonianza dello stile Barocco, e le Chiese del Carmine e di San Nicolò.

Alcuni preferiscono viaggiare nei giorni a cavallo tra Natale a Capodanno. Tuttavia, all’inizio di questo articolo abbiamo indicato alcuni dei vantaggi del farlo dopo le feste, beneficiando di prezzi per il viaggio e di soggiorni più convenienti. Ogni euro risparmiato rappresenta un euro guadagnato: così facendo, anche concedersi un hotel a quattro o cinque stelle non sarà più un

