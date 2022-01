Monterosso. La signora Pippinedda ha festeggiato 101 anni

La signora Giuseppa Biundo, familiarmente chiamata Pippinedda, ha festeggiato oggi l’incredibile età di 101. Nata a Monterosso Almo il primo gennaio del 1921 ha vissuto da sempre nel quartiere Matrice. Da qualche anno, data l’avanzata età , si trova presso la casa di riposo di Monterosso “ La dolce età “. Nubile, di famiglia contadina, per tanti anni ha lavorato come bracciante agricola per la raccolta delle mandorle. Una signora solare, molto spiritosa, dolcissima e molto devota alla Madonna. Fa parte di una famiglia longeva , infatti la mamma è morta all’eta’ di 105 anni. Oggi pomeriggio Paolo Amato e Milena Sammatrice quali delegati del gruppo Fututo Comune sono andati a trovarla portandole un bel mazzo di fiori dedicandole un particolare augurio “ A lei signora Pippina che per 101

anni ha vissuto la storia, a lei che per 101 anni ha fatto la storia, a lei che con la sua storia ha testimoniato la vita. Auguri di cuore per il raggiungimento di questo

traguardo”. Nella foto un momento dell’incontro di oggi pomeriggio con la signora Peppina.

