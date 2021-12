Vittoria. Recuperare Parco San Bartolo alla pubblica fruizione

Il Parco Di Serra San Bartolo istituto con legge regionale n. 17 del 15 – 5- 1999, da troppi anni è stato sottratto alla Città, precisamente da quando fu assegnato alla Cooperativa Antares di Modica nel 2015.

“La cooperativa Antares e gli amministratori che promossero questo affidamento, nulla realizzarono in quella struttura, dichiara Peppe Scifo, segretario generale della CGIL di Ragusa che interviene sull’argomento. Nessun servizio sociale, nessuna attività, nessuna iniziativa.

Oggi il parco, afferma Giuseppe Scifo, Segretario Generale delal CGIL Ragusa, è in uno stato di abbandono con parte dei caseggiati distrutti e depredati. È ora di dire basta! L’amministrazione Comunale di Vittoria guidata dal Sindaco Aiello deve intervenire per restituire il Parco alla pubblica fruizione e nel contempo adoperarsi affinché si avvii un piano di recupero e di salvaguardia.”

Nella Città di Vittoria c’è la necessità di creare luoghi di aggregazione e recuperare beni comuni da troppi anni sottratti alla pubblica fruizione perché sono prevalsi interessi di natura privata a discapito della collettiva. Vittoria con il suo tessuto sociale in forte crisi, soprattutto le nuove generazioni prive di spazi sociali pubblici, non può permettersi di rinunciare ai beni comuni e alla loro pubblica funzione per risollevare l’intera comunità.

“Il 25 Aprile 2019, commenta ancora Peppe Scifo, ci fu una singola occasione, quando la Commissione Straordinaria concesse per la Festa della Liberazione il parco agli organizzatori del 25 Aprile ( CGIL Ragusa , ANPI Vittoria e Libera contro le mafie Coordinamento Ragusa ).

Fu un momento importante perché avevamo puntato, attraverso il 25 Aprile, sulla necessità di riportare le persone alla fruizione del Parco di Serra San Bartolo.

Fu un bel momento di grande partecipazione e per tanti di riscoperta del sito. Per quell’ evento il Comune ci consegnò la struttura in buone condizioni, ripulita e organizzata. Purtroppo non c’è potuta essere nessuna continuità perché tutto rimase fermo con i caseggiati, e di fatto tutte le strutture, indisponibili all’uso pubblico. È chiaro che di fronte ad una situazione del genere l’amministrazione appena insediata non può avere una soluzione immediata. Ma sappiamo quanto questa Amministrazione e il Sindaco Aiello sono sensibili al tema.”

Questo sito bello ed importante per l’intera comunità ipparina nasce da una esperienza, com’è era normale in quegli anni a Vittoria, di partecipazione e grande dialogo tra gruppi giovanili organizzati e non e l’amministrazione Comunale.

Questa partecipazione occorre riproporla assieme ad un dialogo quanto più largo possibile tra la cittadinanza, le associazioni e le istituzioni per la tutela dei beni Comuni.

“Nel 1992 il Parco Di Serra San Bartolo, afferma ancora Peppe Scifo, da poco acquistato dal Comune ospitò un campo internazionale di giovani riuniti sui tema della Pace. L’iniziativa era Hiroshima Week.

Questo fu l’inizio prima ancora della ristrutturazione. Poi ci fu l’istituzione del Parco con legge regionale e tanti eventi negli anni successivi, fra cui diverse edizione della Festa della Musica promossa a livello nazionale dall’ Arci. Fino al 2015 quando l’intero Parco fu concesso alla Coop Antares di Modica che di fatto segnò una sorta di privatizzazione (nel senso del privarlo alla pubblica fruizione).Nel 2016 la Cgil organizzò l’evento che fu la tappa di Carovane Migranti a Vittoria e in quell’occasione è stata fatta formale richiesta alla cooperativa e non al Comune.

Per questo è importante (ri) creare interesse nella cittadinanza e promuovere partecipazione e dialogo per un progetto di restituzione alla comunità di un bene prezioso che è già di per sé fonte di conservazione ed ispirazione di saperi. Creiamo unione attorno a questo obiettivo, serve alla Città.”

