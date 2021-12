Ragusa. Attivato servizio raccolta rifiuti per persone positive

L’Ufficio Ambiente del Comune di Ragusa rende noto che è stato attivato un servizio dedicato di raccolta dei rifiuti per le persone positive al Covid. Per richiederlo, al fine di evitare la diffusione del contagio, è sufficiente inviare una mail ad ambiente@comune.ragusa.gov.it o un messaggio whatsapp/sms al numero 347 383 0941 indicando nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico. Nel rispetto della privacy si verrà ricontattati in breve tempo dalla ditta Busso, per le modalità di espletamento del servizio.

