On. Ragusa. Approvate variazioni di bilancio all’Ars

Novecentomila euro per il consorzio di bonifica di Ragusa, trecentomila per i Corfilac. Sono gli stanziamenti previsti dalle variazioni di bilancio appena approvate in aula all’Ars. A darne comunicazione l’on. Orazio Ragusa che ha sottoscritto l’emendamento in questione assieme ad altri deputati. “Quando parlo di portare avanti gli interessi comuni di questo territorio – sottolinea l’on. Ragusa – intendo proprio questo. A nessuno interessano le contrapposizioni. Sono necessarie, piuttosto, le risposte. Come in questo caso, quando si fa squadra si riescono a tagliare traguardi di un certo tipo. E’ quello che sostengo da sempre. Cerchiamo di portare a casa quanti più riscontri positivi per la provincia di Ragusa. Un buon risultato che speriamo possa essere reiterato pure in altre occasioni”.

Salva