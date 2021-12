Avimecc Volley Modica, Chillemi: “Il derby è sempre sentito”

Questa è una di quelle settimane che difficilmente si possono dimenticare in casa Avimecc Volley Modica e Sistemia Aci Castello, le due formazioni si preparano a vivere un natale speciale, con la super sfida di Domenica che vede le due formazioni impegnate nel derby siciliano del girone blu Serie A3 Credem Banca.

Nell’ultima giornata di campionato le due formazioni si sfidano in uno scontro al vertice per restare in zona playoff, con la matematica certezza di prendere parte alla prossima Coppa Italia.

Sulla gara si è espresso, per la formazione modicana, il capitano Stefano Chillemi, che ha presentato il match come: “Una gara sentita molto da entrambe le parti, sappiamo bene che i derby in Sicilia valgono molto e siamo elettrizzati da questa sfida. In settimana ci siamo allenati tanto e siamo pronti a scendere in campo con la consapevolezza che avremo con noi parte del nostro pubblico pronto a seguirci a Catania”.

Questa sfida chiude il girone di ritorno e Chillemi fa un bilancio: “Abbiamo lasciato qualche punto per strada ma è stato un grande cammino. Abbiamo centrato il primo obiettivo di stagione che era quello di entrare in Coppa Italia e ora siamo pronti a continuare su questa strada. Veniamo da due vittorie consecutive e dobbiamo tenere questo ritmo, sperando di fare ancora meglio nel girone di ritorno”.

La sfida di Domenica si giocherà al Palacatania, tutti coloro che vogliono assistere alla partita potranno acquistarne i biglietti su liveticket.it

