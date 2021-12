Modica. Aperture straordinarie di luoghi di cultura per le feste

Il Comune di Modica, di concerto con l’Assessorato alla Cultura, ha stabilito un calendario di aperture straordinarie per alcuni dei suoi luoghi di cultura più visitati, di recente protagonisti a Tourisma, il Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale che si è tenuto a Firenze lo scorso fine settimana. “Abbiamo voluto che tali luoghi restassero aperti anche nei giorni festivi o prefestivi come la vigilia di Natale o l’ultimo giorno dell’anno perché tutti, modicani e non, possano godere delle bellezze che la nostra Città sa offrire. Ricordo che l’ingresso è totalmente gratuito e subordinato all’esibizione del green pass”.

Palazzo dei Mercedari e Palazzo della Cultura: tutti i giorni 9:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00;

24 dicembre 9:00 – 13:00

25 dicembre chiuso

26 dicembre 15:00 – 19:00

31 dicembre 9:00 – 13:00

1 gennaio chiuso

6 gennaio 9:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00

Castello dei Conti: tutti i giorni 9:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00

24 dicembre 9:00 – 13:00

25 dicembre chiuso

26 dicembre 15:00 – 22:00

31 dicembre 9:00 – 13:00

1 gennaio chiuso

2 gennaio 9:00 – 13:00 / 15:00 – 22:00

6 gennaio 9:00 – 13:00 / 15:00 – 22:00

