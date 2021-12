A Modica cerimonia di premiazione del Concorso “Eco Natale 2021″

Si è svolta ieri, 20 dicembre, presso l’auditorium “P. Floridia”, la cerimonia di premiazione del Concorso “ECO NATALE 2ERRE Riduci Riusa 2021”, promosso dalla ditta IGM, in collaborazione con il Comune di Modica, al fine di sensibilizzare i bambini alla tutela dell’ambiente, accrescere la consapevolezza al rispetto e al valore della raccolta differenziata, promuovere la creatività applicata al riutilizzo e la prevenzione alla riduzione di materiali destinati al successivo riciclo o smaltimento. Anche quest’anno il concorso “Eco Natale”, giunto alla terza edizione, ha conseguito un notevole successo, coinvolgendo centinaia di studenti delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio modicano. Lo straordinario risultato, è stato ottenuto grazie al lavoro di squadra, che ha coinvolto in modo attivo e appassionato docenti, genitori e alunni, che, mossi dalla passione del recupero dei materiali di scarto, hanno realizzato in sinergia, vere e proprie opere d’arte, presepi, alberi, decorazioni natalizie, strumenti musicali originali e fantasiosi, valorizzando in modo significativo sani stili di vita. La platea dell’Auditorium, gremita in ogni ordine di posti, è stata accolta dagli assessori Maria Monisteri e Annamaria Aiello, per l’IGM dalla dr.ssa Luana Zocco, responsabile comunicazione del progetto “Modica Si Differenzia” e il dr. Giuseppe Sammito della SRR ATO 7 di Ragusa. Tutte le installazioni artistiche sono state accompagnate da riflessioni e temi sulla crisi ambientale, sulle buone pratiche e azioni tese a cambiare le abitudini quotidiane e il modo di vedere i rifiuti, non più come materia di scarto, ma come fonte preziosa di nuova materia; educare i giovani al riuso e alla riduzione delle quantità dei rifiuti e alla difesa del Pianeta dall’inquinamento.

