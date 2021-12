Pallamano. La KeyJey Ragusa col fanalino Aetna Mascalucia

La KeyJey Ragusa scenderà in campo per l’ultima partita del 2021 domenica 19 dicembre. Il sette allenato da Mario Gulino, dopo la sconfitta casalinga patita ad opera del Cus Palermo sabato scorso tra le mura amiche, intende subito rifarsi. E il calendario di Serie A2 dà una mano perché i ragusani saranno impegnati sul campo del fanalino di coda del girone C, l’Aetna Mascalucia. Partita agevole, dunque, sulla carta anche se il team ragusano non si fida più di tanto. “Guai a mettere il carro avanti ai buoi – spiegano dalla KeyJey – la partita si deve giocare e nessun risultato può considerarsi acquisito se prima non si arriva alla conclusione del match. Noi vogliamo a tutti i costi riprendere a marciare e cercheremo di fare valere la forza del nostro organico anche se il Mascalucia, con una squadra di tutti catanesi, incontro dopo incontro, sta vedendo crescere il proprio rendimento. E sono senz’altro uno sforzo e un impegno ammirabili quelli profusi dalla società etnea”. Il sodalizio ibleo dovrà certamente fare a meno, ancora una volta, del terzino Canete. Mentre si spera di recuperare in extremis D’Arrigo che sabato scorso, proprio all’ultimo, non era riuscito a scendere in campo per un problema fisico. La KeyJey punta a vincere la sfida anche per racimolare altri punti essenziali per la propria classifica.

Salva