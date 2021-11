Il Vescovo di Ragusa in visita a Vittoria domenica pomeriggio

Il vescovo di Ragusa, Monsignor Giuseppe La Placa, incontrerà domani pomeriggio la comunità della Basilica di San Giovanni Battista a Vittoria. La cerimonia di accoglienza del nuovo Vescovo è prevista in piazza del Popolo alle ore 17 e si concluderà con la celebrazione della Santa Messa, fissata per le ore 18, nella Basilica di San Giovanni Battista, patrono della città.

Dopo la Santa Messa nella Sala Giudice, nel chiostro dell’ex Convento delle Grazie, il Vescovo incontrerà il Sindaco Francesco Aiello.

” Sono onorato di ricevere il pastore della chiesa ragusana Monsignor Giuseppe La Placa. Per le istituzioni e per tutta la collettività vittoriese la sua presenza costituisce un importante segnale di vicinanza per la nostra città in un periodo particolarmente delicato e difficile. Per la comunità cattolica vittoriese è un evento di grande rilevanza e per noi in quanto Istituzione, costituisce l’occasione per ascoltare una riflessione di carattere pastorale che possa contribuire ad illuminare la nostra azione amministrativa e a responsabilizzarci ulteriormente in quanto chiamati dalla collettività vittoriese a svolgere il compito di governare questa nostra comunità”- ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello.

