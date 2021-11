Argentina. Frente De Todos vince elezioni di medio termine

I peronisti, Frente de Todos, dopo la debacle delle primarie di settembre, si riscattano alle elezioni di medio termine svoltesi ieri in Argentina. Rinnovati la metà dei membri della Camera (con un mandato di quattro anni) e un terzo del Senato (mandato di otto anni).Dopo la conta del 95 per cento dei voti scrutinati, Frente de Todos, ha ottenuto 35 senatori e 118 deputati che ha consentito loro di raggiungere la cifra di 153 rappresentanti tra le due camere. Mentre l’opposizione Juntos por el Cambio, al momento si ferma a 31 senatori e 116 deputati, nonostante abbia ottenuto 2 milioni di voti in più rispetto a FDT, perde nella distribuzione totale dei 329 seggi al Congresso. I risultati ottenuti da FdT mostrano che sono riusciti, con una campagna politica e mediatica, porta a porta, a invertire il risultato negativo delle primarie di settembre, principalmente nella provincia di Buenos Aires dove sono riusciti a colmare la distanza con l’opposizione. Dopo aver appreso i risultati delle elezioni legislative, il presidente Alberto Fernandez ha annunciato che si rivolgerà ai rappresentanti della volontà popolare e alle forze politiche del Congresso, per concordare un’agenda politica la più condivisibile possibile.

Salva