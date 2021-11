Città del Messico: 21,5mila punti internet gratuiti. Record mondiale

New Guinness Record ha assegnato a Città del Messico il premio per i maggiori punti di connessione Internet Wi-Fi gratuiti del mondo. Il riconoscimento è stato consegnato al capo del governo della capitale messicana Claudia Sheinbaum, dal rappresentante ufficiale del Guinness World Records per l’America Latina, Carlos Tapia, in un evento tenutosi davanti alla maestosa Colonna dell’Indipendenza, luogo simbolo di Città del Messico. Nell’occasione la Sheinbaum ha affermato che “questi 21.500 punti sono a beneficio di tutti e per tutti nella City. Siamo i più connessi al mondo – ha concluso – ma adesso puntiamo alle scuole pubbliche e alle Università di Città del Messico”. Mentre il responsabile dell’Agenzia Digitale per l’Innovazione Pubblica, Jose Antonio Merino, ha riferito che la città conta 500 punti di accesso in più rispetto a Mosca, 8000 in più di Seul e 11mila rispetto a Tokyo. Passi da gigante per la capitale messicana se si considera che nel 2019 si trovava all’85° posto nel mondo con meno di 100 punti di connessione internet-wi-fi. La configurazione di rete ha una capacità di 100megabyte con una garanzia di navigazione minima di 3 megabyte. Nessun modulo di registrazione dei dati e nessun limite di tempo per il loro utilizzo. Eclatante risultato raggiunto, a zero pesos per gli abitanti della città.

