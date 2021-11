Vittoria. Sindaco Aiello incontra operatori pub e ristoranti

Fumarole, parcheggi, immondizia ai bordi della strada e chiusura al transito veicolare di Via Cavour. Sono alcuni degli argomenti trattati nel corso di un incontro che si è svolto questa mattina a palazzo Iacono. Il sindaco di Vittoria Francesco Aiello, insieme alla giunta comunale, presenti gli assessori allo sviluppo economico, Anastasia Licitra, alle politiche del turismo Katia Ferrara e alle politiche del Lavoro Giuseppe Fiorellini, hanno ricevuto nella sala degli Specchi i ristoratori di Vittoria e Scoglitti, per avviare una nuova strategia per il rilancio economico in città.

Una riunione che ha gettato le basi per creare tra l’Ente e i ristoratori una collaborazione proficua.

“Vi manifesto da parte mia – ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello- la volontà di apertura e massima collaborazione e disponibilità al dialogo. Avete un’amministrazione che intende lavorare al vostro fianco, cercando di trovare le soluzioni più idonee. Questa è la casa comunale e qui ognuno di voi deve essere ascoltato. Uno dei temi su cui dobbiamo porgere attenzione è la sicurezza in città. Non possiamo tollerare che l’esiguo numero di forze dell’ordine lascino campo aperto alle azioni della criminalità. Lo Stato deve essere presente in una città come Vittoria, tra le più popolate della provincia. Ci stanno sfuggendo dalle mani tante cose, come ad esempio i ragazzi, che sono i cittadini del domani. Serve una città più vivibile, dobbiamo essere efficaci. Insieme cercheremo delle soluzioni”.

Nel corso dell’incontro tante sono state le richieste avanzate dai ristoratori. Sollecitazioni a cui il sindaco sta già lavorando per trovare delle soluzioni adeguate ed immediate.

“Prepareremo un provvedimento, per quanto riguarda le isole pedonali e lo valuteremo insieme. Per i parcheggi di Scoglitti, ma anche di Vittoria – prosegue il sindaco- faremo un censimento dei terreni disponibili. Questo avverrà in tempi rapidi per arrivare già preparati alla nuova stagione estiva. Per quanto riguarda la movida, stileremo un programma trimestrale avvalendoci della collaborazione di tutti gli artisti vittoriesi. Vittoria è una fucina di talenti ed è giusto che la città attribuisca a questi artisti il giusto riconoscimento. Il clima della città deve cambiare e la via Cavour è un valore che va accresciuto; illumineremo i tutti i palazzi Liberty del centro storico. Siamo solo all’inizio, con un lavoro di squadra riusciremo a ricostruire questa città”.

Già dai prossimi giorni gli amministratori affronteranno le diverse soluzioni tecniche per venire incontro alle richieste degli operatori.

