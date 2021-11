Ragusa al 97° posto nella classifica di “Ecosistema urbano”

“Il rapporto “Ecosistema urbano” di quest’anno, realizzato da Legambiente e Ambiente Italia per il Sole 24 ore, fornisce una fotografia sfaccettata e a tratti sfocata di Ragusa. Il 97^ posto in classifica generale su 105 comuni capoluogo non è un buon dato, e ci induce a fare una analisi nel dettaglio delle varie voci prese in esame”.

Ad affermarlo è il sindaco Peppe Cassì che aggiunge: “Nel 2020 la nostra città si è posta ai livelli virtuosi del nord Italia per le politiche sui rifiuti, posizionandosi al 35^ posto. Ragusa ha risultati nella media per ciò che riguarda l’ambiente (si va dal 3^ posto per uso efficiente del suolo alla 82^ posizione per alberi in proprietà pubbliche, entrambi i dati in miglioramento) e l’acqua (2^ per consumi, 38^ per capacità di depurare, 73^ per dispersione). Quanto alla mobilità, siamo 27^ per sicurezza stradale ma solo 93^ per tasso di motorizzazione e addirittura 105^ per l’offerta del trasporto pubblico, che come è noto è gestito dalla Regione, e che ha beneficiato del rinnovamento dei mezzi Ast e di navette serali solo nel 2021.

Siamo incredibilmente ultimi, con un valore che stupisce e penalizza tutta la nostra classifica, per la qualità dell’aria; un dato per cui abbiamo 0 punti su 100 e che vale il 20% del totale. Si tratta di capire come ciò sia possibile, dato che Ragusa non è certo tra le città più antropizzate e industrializzate d’Italia, e che non risultano, dalle rilevazioni dell’ARPA (agenzia regionale per la protezione ambientale), particolari criticità o allarmi in nessun periodo dell’anno. Chiederemo lumi al riguardo.“

