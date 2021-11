Pallamano. L’U20 della KeyJey Ragusa: un pari e una vittoria

Un pareggio e una vittoria per la formazione Under 20 della KeyJey Ragusa nelle prime due giornate del campionato di categoria che si sono disputate, lo scorso fine settimana, con un concentramento a Conversano, in Puglia. Il sette ibleo guidato in panchina da Mario Gulino ha pareggiato il match del primo turno con l’Aretusa (32-32) mentre nel secondo turno gli iblei hanno avuto la meglio sull’Haenna (29-27). Grazie ai tre punti ottenuti, Ragusa si trova al secondo posto in classifica, quindi dopo due giornate, subito dietro la capolista Lanzara e davanti a Haenna, Aretusa e Conversano. “Livello molto alto in entrambe le gare – spiegano dalla KeyJey Ragusa – con una pallamano veloce e dinamica da una parte e dall’altra. Nella prima partita, contro i quotati aretusei, ci siamo fatti trovare pronti e dopo un botta e risposta nella frazione iniziale, abbiamo cercato di prendere il largo nella ripresa salvo poi farci raggiungere nel finale, che è stato condizionato, per quanto riguarda il nostro gruppo, da un paio di espulsioni a tempo. Nell’altra gara, sempre molta reattività da parte nostra. Siamo stati in grado di gestire il vantaggio sin dalle battute iniziali e di chiudere avanti di due punti. Anche in questo caso, ci siamo dimostrati all’altezza della situazione”.

Salva