Meteo, La Rosa e Pelligra: “Monitoraggio per le scuole di Vittoria e Scoglitti”

“A seguito delle avverse condizioni meteo che affliggono buona parte della Sicilia, è essenziale riservare particolare attenzione allo stato di salute dell’edilizia scolastica di Vittoria e Scoglitti”. E’ quanto auspicano il presidente Mpsi e responsabile provinciale Enti locali della Lega, Andrea La Rosa, con il neoconsigliere comunale e segretario cittadino di Mpsi, Biagio Pelligra. “Chiediamo al nuovo sindaco di Vittoria – aggiungono La Rosa e Pelligra – il monitoraggio dei plessi scolastici di ogni ordine e grado per verificare l’agibilità degli edifici e delle palestre annesse, la loro adeguatezza a reggere condizioni climatiche particolarmente avverse, il rispetto delle normative antisismiche e antincendio. E’ indispensabile un’azione di verifica attenta e adeguata a rispondere alle esigenze dell’intera popolazione scolastica. Non possiamo trascurare questi aspetti, tra l’altro in un momento storico in cui, a quanto sembra, dovremo abituarci a convivere con il ripetersi di situazioni sempre più critiche per quanto riguarda le condizioni meteorologiche”.

