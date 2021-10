Monterosso Almo. Arangio ha vinto l’Autoslalom cittadino

Domenica 24 ottobre a Monterosso Almo, si è svolto il 6° “Slalom – Memorial il piccolo William”. La manifestazione automobilistica, valida come quart’ultima prova del campionato siciliano di specialità è stata caratterizzata dalla copiosa pioggia caduta lungo il tracciato ricavato lungo la Sp 11 di Km 2,990 che ha costretto gli organizzatori della Asd Street Racers di Modica a non far disputare ai 71 piloti rimasti in gara, la terza e ultima manche.

A rilevare i tempi e stilare le classifiche sono stati i cronometristi dell’Asd “Hyblea” di Ragusa insieme ai colleghi dell’Asd “Archimedea” di Siracusa che hanno saputo gestire le varie postazioni ed il centro classifica con fotocellule collegate ad apparecchi scriventi, atti a rilevare eventuali anticipi in partenza e tempi di arrivo al centesimo.

Nella classifica assoluti, Roberto Febo Arangio della scuderia Street Racers, a bordo della sua Formula Arcobaleno ha fatto registrare il miglior tempo nella seconda salita con 2’29”94 totalizzando 149,94 punti; al secondo posto, con un ritardo di 67 centesimi, si è piazzato il favorito alla vigilia, Michele Poma di Erice della scuderia Campobasso Corse al volante della sua Radical SR4 motorizzata 1600 Suzuki che ha totalizzato 150,61 punti; l’ultima piazza d’onore è andata a Salvatore Gentile di Avola della scuderia Armanno Corse al volante della sua monoposto Elia Avrio St09/1000 che ha fatto registrare il tempo di 2’32”63 e totalizzando 152,63 punti.

Tra le vetture di Attività di Base a fare registrare il miglior tempo è stato l’avolese Sebastiano Trefiletti che, a bordo della sua Fiat 500, ha bloccato i cronometri a 3’24”10, totalizzando 204,10 punti; mentre tra le Autostoriche a vincere è stato Marco Vitale su Peugeot 205 che ha bloccato i cronometri a 2’59” 48 e totalizzando 179,48 punti. Per tutti i tempi e le classifiche è possibile consultare la pagina http://slalom.ficr.it/

