Francesco Aiello è il nuovo sindaco di Vittoria

Dopo tre anni e mezzo di commissariamento, la città Vittoria ha il suo sindaco. Al turno di ballottaggio appena concluso, Francesco Aiello, per la settima volta, è il nuovo Primo cittadino. Aiello è stato sostenuto da una coalizione di centrosinistra spuntandola sul candidato Salvo Sallemi, sostenuto dal centrodestra. A Vittoria ha votato il 51,04% degli aventi diritto, il 3% in meno rispetto al primo turno. Con lo spoglio ancora in corso, lo scrutinio consolida il risultato a favore di Aiello, classe 1946, che già al primo turno aveva sfiorato il successo.

A Rosolini è Giovanni Spadola ad averla spuntata sull’avversario Tino Di Rosolini.

Salva