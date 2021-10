A Ispica una nuova ambulanza al servizio dei cittadini

Esprime soddisfazione il Sindaco di Ispica Innocenzo Leontini che insieme al Presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Ricca, ha accolto l’arrivo di una nuova autoambulanza in dotazione esclusiva alla Città.

Il mezzo di primo soccorso contribuisce ad innalzare i livelli di sicurezza in Città e garantisce un potenziamente dell’assistenza sanitaria agli ispicesi.

Incessanti sono state le sollecitazioni del Sindaco Leontini affinchè anche ad Ispica fosse presente un mezzo con strumentazione medico-sanitaria di ultima generazione, commenta il Presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Ricca, aggiungendo come l’azione di Leontini sia stata un’ulteriore prova dell’attenzione del Sindaco e della sua fattiva concretezza verso la sua Città e per i suoi concittadini.

Il Sindaco Leontini e il Presidente del Consiglio Comunale Ricca hanno ringraziato, tramite i canali social del Comune di Ispica, il SUES (Sistema Urgenza Emergenza Sanitaria) e l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana che hanno prestato attenzione alle richieste del Primo Cittadino di Ispica.

