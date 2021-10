Modica, vernissage di Claudio Matarazzo e Ruggero Ruggieri

Nella splendida cornice di Palazzo Sant’Anna a Modica venerdì 15 ottobre alle 19 apre i battenti Ed è subito sera una mostra di Ruggero Ruggieri e Claudio Matarazzo inserita nell’ampio cartellone degli eventi del Premio Luce Iblea 2021 riconosciuto a Francesco Tadini. La mostra sarà visitabile a Sant’Anna fino al 30 ottobre.

La mostra dei due autori dedicata alla notte propone una visione a tratti onirica del momento forse più amato, temuto, anelato dai poeti d’ogni tempo. La Notte, come suggerisce la curatrice Alessandra Santin, insieme a Nac è il momento in cui sparisce la luce, suggerendo per questo che con la luce spariscono i contorni offuscati, e per contro si definiscono le posizioni nette, spariscono i grigi, spariscono le situazioni di mezzo. Si delinea una percezione della notte che non è sempre negativa in controcorrente con chi nella notte simboleggia il buio del vuoto. Una dimensione al contrario in cui come dice Jorge Luis Borges si definisce ogni elemento superfluo che disturba o distoglie l’attenzione dal nucleo più significativo di un evento.

Ruggieri e Matarazzo nella descrizione della notte riescono anche a proporre un dialogo con chi osserva. Le loro immagini spesso rimangono nel vago non tanto per sottolineare quella mancanza di luce tipica della notte quanto per stimolare in chi assiste all’immagine la curiosità di dare una sua interpretazione, una sua personale visione. È un gioco raffinato, un dialogo di occhi che guardano nel buio e che nella fioca luce riconoscono sensazioni, emozioni reciproche.

I due autori non usano lo stesso linguaggio però. Usano lo stesso mezzo, sì, ma persino diverso. Uno fotografa in analogico, l’altro in digitale. Ruggieri suggerisce “visioni” intime e interiori. Matarazzo racconta panorami senza confini. La loro notte è uno spazio nel quale, chi vi si muove a proprio agio lo fa perché consapevole della pienezza della vita con le sue ansie e le sue soluzioni, le sue astinenze e le sue piene mani, la sua pienezza e il suo contrario.

Con questa mostra chiude i battenti la quarta edizione del premio Luce Iblea. Il gruppo Fotografico e il C.d’A. dell’Ente Liceo Convitto di Modica sono lieti di invitare soci, amici e appassionati al vernissage.

Marcella Burderi

