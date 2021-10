Ragusa. Ricevuti gli atleti della società “Southopia” di skate

Due ragazzi di appena 7 anni, Marco Lo Presti e Lorenzo Rocca, e la diciassettenne Sara Girlando, atleti ragusani della società sportiva Southopia rappresenteranno la nostra città alle finali nazionali di skate in programma il 31 ottobre a Roma.

I tre giovani, accompagnati dai dirigenti della società e da altri piccoli appassionati della disciplina sportiva, sono stati ricevuti nel pomeriggio di oggi al Comune dal sindaco Peppe Cassì e dall’assessore allo sport Eugenia Spata.

I due amministratori oltre a dichiarare la propria soddisfazione per i risultati raggiunti dagli atleti ragusani che, in vista delle gare nazionali si allenano quotidianamente presso lo skatepark “Totò Ottaviasno” di viale Colajanni, hanno augurato loro di ben figurare alle finali di Roma nelle cui competizioni sapranno rappresentare degnamente la nostra città.

